Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Donbas'ta meydana gelen patlamada 2 Ukrayna askeri öldü
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, iki Ukraynalı askerin patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Açıklamada, Piskiy bölgesinde ayrılıkçıların iki kez ateşkes ihlalinde bulunduğu vurgulandı.
Donbas krizi
Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başladı.
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etti.
Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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