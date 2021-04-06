Rusya-Ukrayna ilişkilerinde gerginlik devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ateşkes ihlalleri açıklanırken, bölgede son olarak, Rus yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

"NATO en önemli önceliğimiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Kremlin'in son hareketlerinin, ülkesinin, NATO üyelerinin ve tüm Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ukraynalı lider sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "NATO Üyelik Harekat Planı en önemli önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Ukraynalı ortaklarımızın yanındayız"

ABD'den de, "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden kaygılıyız" açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, "Bu taciz ve saldırganlığa karşı Ukraynalı ortaklarımızın yanındayız" dedi.

Rusya: ABD ve Ukrayna kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor

ABD ile Ukrayna konusunu görüştüklerini açıklayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise "daha fazla izahat" vermeyeceklerini söyleyerek Ukrayna ile ABD'yi bölgede "kışkırtıcı" eylemlerde bulunmakla suçladı,

İngiltere'den Ukrayna'ya destek

Uluslararası kamuoyu, Kiev yönetimine destek açıklamaları yapıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de hafta içi Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşmeleri bekleniyor.