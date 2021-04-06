Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
'AB, Avustralya'ya yapılacak 3,1 milyon dozluk aşı sevkiyatını engelledi'
[Fotoğraf: AFP]
Avustralyalı bir kaynak, Avrupa Birliğinin şu ana kadar 3,1 milyon doz AstraZeneca koronavirüs aşısının gönderimini engellediğini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, Avustralya hükümetinden bir kaynak, ülkeye şu ana kadar yalnızca 300 bin doz aşının ulaştığını ifade etti.
Açıklama yapma yetkisi bulunmadığı için ismini paylaşmayan kaynak, "Şu ana kadar 3,1 milyon doz aşıyı engellediler" dedi, 400 bin dozun ise nisan ayı sonuna kadar ulaşmasının planlandığını ifade etti.
Söz konusu kaynak, "Umudumuzu yitirmedik ancak bunları beklenen tedarik kapsamında saymayı bıraktık" diye konuştu.
Avustralya, AB tarafından 250 bin AstraZeneca aşısının bloke edildiğini doğrulamıştı.
Etiketler: Koronavirüs Avustralya Koronavirüs Aşısı
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