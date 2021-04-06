Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan ve Türk orduları ortak tatbikata başladı
Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da gerçekleştirilen tatbikatta, sahaya çıkan muhabere görevlileri tek bir iletişim sisteminin organizasyonu ile ilgili görevleri yerine getiriyor.
Tatbikatta modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılıyor.
Tatbikat, 8 Nisan'a kadar devam edecek
Birliklerin etkileşiminin organizasyonu, saha kontrol noktalarının açılması ve diğer faaliyetleri içeren tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek.
Etiketler: Azerbaycan
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