Sığınma talebinde bulunan göçmenler Hırvat polislerin şiddetine uğradı. Göçmenlere şiddet uygulayan polisler, 50 göçmeni yaraladı.

Olay, BM ekiplerinin sınırda yaralı göçmenlerle karşılaşmasıyla ortaya çıktı.

BM olay sırasında Hırvat polisinin sınırı geçmeye çalışanların cep telefonlarını, paralarını ve eşyalarını alarak sopalarla dövdüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler’in Bosna Hersek Temsilciliği olayı duyururken toplu olarak sınır dışı edilmeleri durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

Misyon uluslararası hukuk ve AB hukuku uyarınca göçmenleri bireysel değerlendirme yapmadan geri gönderme ve toplu sınır dışı etmenin yasak olduğunu vurguladı.

BM yetkilileri “İlgili devletleri 2 Nisan'da meydana gelen olayı soruşturmaya ve tüm faillerin uygun şekilde cezalandırılmasına çağırıyoruz" dedi.

Yaralı göçmenlere acil tıbbi yardım sağlandı.

Olayla ilgili Bosna Hersek veya Hırvatistan'dan bir açıklama gelmedi.

Daha önce de şiddet iddialarını reddetmişti

Hırvat makamları, geçmişte de Bosna’dan AB üyesi Hırvatistan’a geçmeye çalışan göçmenlere karşı şiddet uyguladığını reddetmişti.