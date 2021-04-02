Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya: NATO askerleri Ukrayna'ya konuşlanırsa tedbir alırız
[Fotoğraf: Getty]
Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukrayna askeri yaralandı. Kremlin, "NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlanması durumunda gerekli tedbirleri alırız" dedi.
Ukrayna, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların bir günde 13 ateşkes ihlali yaptığını duyurdu.
Çatışmalarda 2 Ukrayna askeri yaralandı.
Kremlin: Gerekli tedbirleri alırız
Kremlin, "Ukrayna'nın doğusundaki temas hattında iki taraf arasındaki durum korkutucu" açıklaması yaptı ve çok sayıda provokasyonun olduğunu savundu.
Açıklamada, "Kiev'in Ukrayna'ya NATO askerlerinin konuşlanmasına dair açıklamaları kabul edilemez" denildi.
Böylesi bir durumda Rusya'nın güvenliği için gerekli tedbirleri alacağı ifade edildi.
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