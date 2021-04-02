Yeşiller Partisi (EELV) Senatörü Benbassa, söz konusu tasarıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benbassa, "Müslümanlardan ne istiyorsunuz? Bunu bilmek istiyorum. Başörtüsü sorun olmadığı zaman tesettür mayo sorun oluyor. Başörtüsü sorun olmadığı zaman helal sorun oluyor. Helal sorun olmadığı zaman başka bir şey sorun oluyor" dedi.

Senatör Benbassa, "(Müslümanların normal şekilde) yaşamalarına izin vermiyorsunuz. Sizin için her şey eleştiri ve dışlama konusu. Ne zamana kadar bu şekilde davranmaya devam edeceksiniz?" diyerek, Müslümanlardan ayrı yaşamak istemediklerini vurguladı.

Tasarı ikinci kez oylanacak

Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da görüşülmeye devam ediliyor. Tasarı, Senato'da yapılacak oylama sonrası Meclis'te ikinci kez oylanacak.

Tasarı, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.

Senato'da yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını ve havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.