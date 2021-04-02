Pandemi nedeniyle yeniden başlayan seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerini zora soktu.

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi artık "kanatlı restoran" adını verdiği park halindeki bir uçakta yemek başına 540 dolar karşılığında lüks yemek sunmaya başladı.

Üniformalı uçuş görevlileri tarafından yemek servis edilen restoranda birinci sınıf yemeklerin ve ekonomi sınıfı yemeklerin fiyatları farklılık gösteriyor.

Bütçesi düşük olanlar ekonomi sınıfını tercih ediyor.

Konuklar Japon ya da uluslararası menüden yemeklerini seçiyor.

14 yaşındaki oğluyla birinci sınıf bir yemek yiyen 42 yaşındaki Yosuke Kimoto, “Lezzetli bir yemekti. Çocuğumun da hoşuna gittiğine sevindim" dedi.

[Fotoğraf: AFP]

Uçamayınca yemek işine girdiler

Uçak içi yemekler dünyada şaşırtıcı derecede popülerlik kazanmış durumda.

Japon Havayolu şirketi ekonomi sınıfı yemekleri çevrimiçi olarak satmaya başlanmış ve yemekler hızla tükenmişti.

Yalnızca birkaç ay içinde milyarlarca dolar gelir getirmişti.

Havayolu, tereyağlı pilav ve kremalı çırpılmış yumurta ile servis edilen demi-glace soslu hamburger bifteğinin dakikalar içinde bittiğini açıkladı.

[Fotoğraf: AFP]

British Airways de bu haftadan itibaren eve teslim birinci sınıf kabin yemekleri sunmaya başladı.

Benzer şekilde, Finlandiya'nın havayolu şirketi Finnair de, geçen Ekim ayında Helsinki uluslararası havaalanı yakınındaki bir süpermarkette birinci sınıf yemekler satmaya başlamıştı.