ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde, yangın ihbarı üzerine hızla seyreden itfaiye aracı dehşet saçtı.

Kazanın ardından yangın çıktı

İtfaiye aracı önce seyir halindeki bir cipe ardından da kontrolünü kaybederek akaryakıt istasyonunda yakıt alan başka bir aracı çarptı.

Meydana gelen kazada akaryakıt istasyonunda ufak çaplı yangın meydana geldi.

Yerel medya, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını yazdı.