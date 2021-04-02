Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 11:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD'de itfaiye aracı dehşeti
ABD’de yangın ihbarı alan itfaiye aracı önce seyir halindeki bir cipe, daha sonra da akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde, yangın ihbarı üzerine hızla seyreden itfaiye aracı dehşet saçtı.
Kazanın ardından yangın çıktı
İtfaiye aracı önce seyir halindeki bir cipe ardından da kontrolünü kaybederek akaryakıt istasyonunda yakıt alan başka bir aracı çarptı.
Meydana gelen kazada akaryakıt istasyonunda ufak çaplı yangın meydana geldi.
Yerel medya, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını yazdı.
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