Altı milyondan fazla takipçisi bulunan 24 yaşındaki Alex ve Alan Stokes California'da banka soyguncusu gibi siyah giyinerek, banknotlarla dolu bir çantayla taksi sürücüsü çağırdılar.

Durumdan habersiz sürücü ikiliyi arabasına almayı reddederek polisi aradı.

Olay yerine polislerin gelmesiyle şaka ciddileşti. Polis memurlarından biri sürücüye silah çekip arabadan inmesini istedi.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı. 5 yıl hapis cezası alması beklenen ikizler, çıkarıldıkları mahkemede kamu hizmeti ve bir yıl takipli serbestlik cezası aldı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Yetkililer sahte soygun sonucu birinin ölebileceği ve yaralanabileceğini belirterek olaya tepki gösterdi.

Orange County Bölge Savcısı Todd Spitzer, "Bu olay kolayca birinin ciddi şekilde yaralanmasına veya öldürülmesine neden olabilirdi" dedi.

Şubat ayında, 20 yaşındaki Timothy Wilks, YouTube için filme alınmakta olan bir "şaka" soygununda Nashville'de vurularak öldürülmüştü.