Doğu Akdeniz semalarında Fransa-Rusya gerilimi

Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü, SU-35 tipi Rus savaş uçağı, Doğu Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında gözetleme görevi yürüten Fransız Reaper insansız hava aracına yönelik tehlikeli davranış sergiledi." ifadelerini kullandı.

Rus savaş uçağının üç kez art arda Fransız İHA’sının kontrolünü kaybetmesine neden olabilecek şekilde çok yakınından geçtiğini belirten Lecornu, bu durumun, ortak uluslararası hava sahasında serbest dolaşımı kısıtlama niyetini ortaya koyduğunu savundu.

Lecornu, "Bu profesyonel olmayan ve saldırgan eylem kabul edilemez. Fransa, uluslararası hava ve deniz sahasında seyrüsefer özgürlüğünü savunmak için çabalamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.