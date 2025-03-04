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Dünya
AA 04.03.2025 23:14

Doğu Akdeniz semalarında Fransa-Rusya gerilimi

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Rus savaş uçağının Doğu Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasındaki Fransız insansız hava aracına (İHA) yönelik "saldırgan" davranış sergilediğini ifade etti.

Doğu Akdeniz semalarında Fransa-Rusya gerilimi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü, SU-35 tipi Rus savaş uçağı, Doğu Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında gözetleme görevi yürüten Fransız Reaper insansız hava aracına yönelik tehlikeli davranış sergiledi." ifadelerini kullandı.

Rus savaş uçağının üç kez art arda Fransız İHA’sının kontrolünü kaybetmesine neden olabilecek şekilde çok yakınından geçtiğini belirten Lecornu, bu durumun, ortak uluslararası hava sahasında serbest dolaşımı kısıtlama niyetini ortaya koyduğunu savundu.

Lecornu, "Bu profesyonel olmayan ve saldırgan eylem kabul edilemez. Fransa, uluslararası hava ve deniz sahasında seyrüsefer özgürlüğünü savunmak için çabalamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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