Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Ekaterina Zaharieva, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un, Türk bayrağını yırtması ile ilgili, "Şanlı bayrağımıza yönelik bu tutum kabul edilemez" dedi.