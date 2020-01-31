Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şanlı bayrağımıza yönelik bu tutum kabul edilemez
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza yönelik bu tutum kabul edilemez" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Ekaterina Zaharieva, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un, Türk bayrağını yırtması ile ilgili, "Şanlı bayrağımıza yönelik bu tutum kabul edilemez" dedi.
[AP'deki Yunan Provokasyonu] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şanlı bayrağımıza yönelik bu tutum kabul edilemez. pic.twitter.com/E9lBdPkk85— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 13:53
Yükleniyor lütfen bekleyiniz