Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Francisco Duque'nin tavsiyesi üzerine, Devlet Başkanı (Duterte), yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinden gelen Çin vatandaşları için ülkeye giriş yasağı getirdi." ifadesi kullanıldı.

Yasağın, Çin'in virüsün yayıldığı diğer bölgelerini de kapsadığı ve Çin hükümeti veya Dünya Sağlık Örgütünün duyuruları doğrultusunda güncelleneceği, şimdilik en çok Hubey'e odaklanıldığı kaydedildi.

Yasağın, "virüs tehdidi sona erene kadar" süreceği belirtildi.

Filipinler, 28 Ocak'ta, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çinli turistlere sınırda vize hizmetini geçici durduracağını duyurmuştu.

Filipinler Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) rastlandığı belirtilmişti.