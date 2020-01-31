Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir yetkiliye göre, İsrail polisi, namazdan sonra Mescid-i Aksa'daki cemaati iterek zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Filistinliler ise buna tepki gösterdi.

Bunun üzerine İsrail polisi plastik mermilerle cemaatin üzerine ateş açtı.

10 yaralı, 3 gözaltı

Mescid-i Aksa'daki sağlık kaynakları, İsrail polisinin saldırısında 10 Filistinlinin yaralandığını, 3 Filistinlinin ise Harem-i Şerif'ten çıkarken gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Bugünkü sabah namazında Kudüs'teki 'Tapınak Tepesi'nde (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) toplanan bir grup ulusal sloganlar attı. Polis de asayişin sağlanması için söz konusu grubu dağıttı." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisi, son 2 haftada cuma günleri yine sabah namazlarında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırmıştı.