İngiltere'de 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) İngiltere'de 2 kişide tespit edildiği açıklandı.
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
İngiliz sağlık yetkilileri, aynı aileden 2 kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Yetkililer, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) enfeksiyonların yayılmasına karşı hazırlıklı olduğunu ve denenmiş kontrol prosedürlerini uyguladığını duyurdu.
Virüsün menşei Wuhan
Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 213'e, virüs bulaşan kişi sayısının ise 9 bin 692'ye yükseldiği duyurulmuştu.
Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
Etiketler: koronavirüs İngiltere coronavirüs britanyaSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 13:00