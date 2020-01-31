Rusya'da metal fabrikasındaki patlamada 1'i Türk 5 kişi öldü
Haber Giriş: Kaynak: AA
Rusya'nın Mtsensk kentinde bulunan metal fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Rus TASS haber ajansına göre, Orlovks bölgesinin Mtsensk kentinde inşaatı süren metal fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlama sonucunda 1'i Türk vatandaşı 5 kişi öldü, yaralılar arasında 3 Türk'ün bulunduğu bildirildi.
Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından fabrika çatısının çöktüğü bildirildi.
Etiketler: rusya patlama Mtsensk metal fabrikasıSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 13:56
Yükleniyor lütfen bekleyiniz