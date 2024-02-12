Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 12.02.2024 14:42

Diplomatik Kaynaklar: İsrail Limanı'nda engellenen yardım için Türk yetkililer harekete geçti

Diplomatik Kaynaklar: UNRWA'nın İsrail Limanı'nda engellenen yardım sevkiyatı sorununu çözmek için Türk yetkililer İsrailli yetkililer ile iletişime geçti.

Diplomatik Kaynaklar: İsrail Limanı'nda engellenen yardım için Türk yetkililer harekete geçti

İsrail'in katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde, Filistinliler abluka altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı tarafından organize edilen yardım sevkiyatını engelliyor.

Ajansın Başkanı Philippe Lazzarini, "Teşkilata karşı düşmanca bir tavır var." dedi.

Türkiye harekete geçti

Türkiye, UNRWA'ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) her yıl düzenli olarak yaptığı yardımlar kapsamında 26 bin ton un yardım yapıyor.

Bu kapsamda Mersin Limanı'nda UNRWA'ya bin 100 konteyner dolusu un ve benzeri gıda ürünleri hibe edildi.

UNRWA ile İsrail arasındaki anlaşma kapsamında hibe edilen gıda ürünleri Aşdot limanı'na gitti.

Yaklaşık bin 100 konteynırdan oluşan yardımın yaklaşık 200 konteynırlık bölümü geçti ancak kalan kısmının girişine henüz izin verilmedi.

Konteynırlardaki gıda ürünlerin raf ömrü 3-4 hafta. Türk yetkililer bu ürünlerin filistinlilere ulaşması için israilli yetkililerle iletişime geçti


 

Sıradaki Haber
Refah'taki Filistinliler: Göç etmektense Gazze'de ölmeyi tercih ederiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:49
Turgut Altınok, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı
15:39
İsrail ordusu Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü
15:23
İsrailli keskin nişancılar Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 7 Filistinliyi öldürdü
15:42
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:16
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
15:15
Kaybolan genç kızın cesedi barajda bulundu
Edirneli berber yarım asırdır değiştirmediği dükkanında müşterilerini tıraş ediyor
Edirneli berber yarım asırdır değiştirmediği dükkanında müşterilerini tıraş ediyor
FOTO FOKUS
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
Endonezya’da sahaya yıldırım düştü, futbolcu hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ