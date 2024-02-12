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Dünya
AA 12.02.2024 14:40

İsrail saldırılarında evi yıkılan Filistinli: Ölüyoruz, sesimizi duyan yok

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 4 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında evi yıkılan ve yaralanan Filistinli Eymen Ehil, "Ölüyoruz, sesimizi duyan yok" sözleriyle dünyaya seslendi.

İsrail saldırılarında evi yıkılan Filistinli: Ölüyoruz, sesimizi duyan yok

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yaşayan Ehil ve ailesinin hayatı, İsrail savaş uçaklarının 6 katlı evlerini yerle bir etmesiyle kabusa döndü.

Saldırının nasıl gerçekleştiğini ve savaş şartlarında hayatın zorluklarını AA muhabirine anlatan Ehil, uluslararası toplumun Gazze'de yaşananlar karşısındaki sessizliğine tepki gösterdi.

"Üzerimize bir tonluk bomba attılar"

İsrail savaş uçaklarının, yaklaşık 1 tonluk patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda yaşadıkları 6 katlı binanın bir anda yerle bir olduğunu kaydeden Ehil, binada yaşayan 137 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.

Saldırıda kendisi gibi ayağından yaralanan oğluyla birlikte El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi gören Ehil, Gazze Şeridi'nde zaten zor olan hayat şartlarının İsrail saldırılarından sonra daha da zorlaştığını vurguladı.

"Ölüyoruz, sesimizi duyan yok"

Filistinli Ehil, "Ben sıradan bir vatandaştım, basit bir hayatım vardı, azla idare eder günü kurtarırdık. Evimizden ne istediler. Suçumuz ne?" sözleriyle saldırılara tepki gösterdi.

"Yardım edin, bizi kurtarın" çağrılarının uluslararası toplumda hiçbir karşılığı olmadığını söyleyen Ehil, "Ölüyoruz, sesimizi duyan yok" sözleriyle yaşadıkları hayal kırıklığını ifade etti.

Ehil, "Bizler Gazze'de ölüyoruz, yardım çağrılarımıza da karşılık alamıyoruz. Her gün yüzlerce kişi şehit oluyor. Bu insanların ve çocukların suçu ne?" diye sordu.

Direnmekten başka seçeneğimiz kalmadı

Savaşın bitmesini, yıkılan evlerin yeniden imar edilmesini ve çocuklarının sağlığına kavuştuğunu görmeyi dileyen Ehil, ellerinde direnişten başka bir seçenek kalmadığını söyledi.

Ehil, "Direnmekten vazgeçmeyeceğiz. Bütün çocuklarımızı da öldürseler direnmeye devam edeceğiz. Burası bizim vatanımız, onu kimseye bırakamayız." diye konuştu.

Filistinli Ehil, Filistin halkını destekleyen Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür etti.

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