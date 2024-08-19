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Dünya
CNN International 19.08.2024 08:16

Dinozorları yok eden asteroit muhtemelen dev bir çamur topuydu

66 milyon yıl önce, Dünya'daki yaşamın kaderi dramatik bir şekilde değişti. Meksika'nın Yucatán Yarımadası'na çarpan bir asteroidin etkisiyle, dinozorlar da dahil olmak üzere birçok hayvan türü yok oldu. Ancak bu asteroidin kendisinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı.

Dinozorları yok eden asteroit muhtemelen dev bir çamur topuydu
[Fotoğraf: GettyImages]

Bilim dergisi Science'da yayınlanan yeni bir araştırma , dinozorları yok eden bu asteroidin kimyasal yapısını ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu asteroit, nadir bulunan, kil açısından zengin bir çamur topuydu ve güneş sistemimizin başlangıcından gelen malzemeler içeriyordu.

Asteroit, yaklaşık 6 ila 9 mil (9.7 ila 14.5 kilometre) çapındaydı ve Dünya'ya çarptığında neredeyse tamamen buharlaştı. Çarpma sonucu oluşan toz bulutu, güneş ışığını engelledi ve yıllar süren bir soğuma dönemi başlatarak kitlesel yok oluşa yol açtı.

Asteroitin kimyasal izleri, Dünya'nın birçok yerinde bulunan ince bir kil tabakası olarak kalmıştır. Bu ince kil tabakasının, karbonlu kondrit adı verilen ve genellikle su, kil ve organik bileşikler içeren bir tür eski uzay kayasına ait olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, bu tür çarpışmaların nadir olduğunu, ancak Dünya'nın gelecekte benzer bir asteroit ile karşılaşma olasılığı olduğunu belirtiyorlar. Bu nedenle, bu tür uzay kayalarının özelliklerini anlamak, gelecekte olası bir çarpışmayı önlemek için hayati önem taşıyor.

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