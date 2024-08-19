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Bilim Teknoloji
Science Alert 19.08.2024 07:55

Yeni lazer ağıyla, uzaydan Dünya'ya iletişim 1000 kat hızlandırabilir

Avustralya'da başlatılan yeni bir lazer destekli proje, dünya genelinde iletişimi kökten değiştirebilir. Proje kapsamında, iki yer istasyonu Alman bir uydudan lazer sinyalleri almayı başardı. Bu başarı, uzaydan yeryüzüne veri aktarım hızını 1000 kat artırma potansiyeli taşıyor.

Yeni lazer ağıyla, uzaydan Dünya'ya iletişim 1000 kat hızlandırabilir
[Fotoğraf: Danail Obreschkow/Uluslararası Uzay Merkezi]

"TeraNet" adı verilen bu girişim, Batı Avustralya Üniversitesi'nden bilim insanı Sascha Schediwy tarafından yönetiliyor ve Avustralya Uzay Ajansı tarafından finanse ediliyor.

1957'den beri uydular, radyo dalgalarıyla iletişim kuruyor. Ancak bu radyo dalgaları, düşük frekansları nedeniyle veri iletiminde sınırlı kalıyor ve artan veri talepleri karşısında artık yeterli olmuyor.

Schediwy, lazerle yapılan yüksek frekanslı iletişimin, veri aktarım kapasitesini 100 ila 1000 kat artırabileceğini söylüyor.

Bu yeni teknoloji, uzay keşiflerini daha yakından takip etmemizi sağlayabilir. Örneğin, gelecekte Ay’a iniş yapacak insanları birden fazla kamera açısıyla ve yüksek çözünürlükte izlemek mümkün olacak.

Lazer sistemlerinin tek dezavantajı, bulutlar tarafından kesintiye uğratılabilmesi. Bunu aşmak için Batı Avustralya'da birbirine bağlı birkaç yer istasyonu kurulacak. Bir istasyon devre dışı kaldığında, diğerleri sinyali alabilecek. Ayrıca, sinyali en iyi alacak yere taşınabilen bir mobil alıcı da kullanılacak.

Bu ağ başarılı olursa, ekip, Avustralya'nın doğu kıyısı ve Yeni Zelanda ile işbirliği yaparak daha geniş bir optik yer istasyonu ağı kurmayı planlıyor. Bu global optik iletişim ağı, sürekli ve çok hızlı uydu veri aktarımı sağlayarak, acil durumlar gibi büyük miktarda verinin hızla paylaşılması gereken durumlarda devrim yaratabilir. Schediwy, bu projenin uzay iletişiminde yeni bir çağın ilk adımı olduğunu belirtiyor.

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