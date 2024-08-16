Kutuplara yeni bilim seferi için başvurular açıldı

Türkiye'nin dünyada kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalarla öncü ülkeler arasında yer alma vizyonu doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM KARE koordinasyonunda her yıl düzenli olarak kutup bölgelerine (Arktik ve Antarktika) ulusal bilim seferleri düzenleniyor.

Seferlerle, 12. Kalkınma Planı ve Kutup Bilim Strateji Belgesi'nde de belirtilen, kutup bilimleri konusunda bilim insanlarının özgün, sürdürülebilir ve kaliteli bilimsel çalışmalar yapması, diğer ülkelerin bilim insanlarıyla işbirliğinin sağlanması ve Türkiye'nin kutup bölgelerinde söz sahibi saygın ülkeler arasına girmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, "Kutuplar" ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği 2025 yılı KUTUP-1001 ve KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım proje çağrıları, TÜBİTAK-MAM KARE ile ARDEB tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde açıldı.

Çağrılar kapsamında bilimsel araştırma bütçesi 900 bin lira, proje kapsamında ödenebilecek proje teşvik ikramiyesi ise 100 bin lira oldu. Söz konusu çağrılara çevrim içi başvuru için son tarih 27 Eylül, e-imza sürecinin tamamlanması için de 30 Eylül olarak belirlendi.

Uluslararası işbirliklerine destek verilecek

Ulusal Antarktika Bilim Seferleri kapsamında uluslararası işbirliklerine de destek verilmesi planlanıyor. Bu sayede, Türkiye'de Antarktika üzerine çalışmalar yürüten ya da yürütmek isteyen bilim insanları, kıtada faaliyet gösteren diğer ülkelerle ortak projeler gerçekleştirecek.

Bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların işbirliği projeleri TÜBİTAK MAM KARE tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunanlar desteklenecek. Bu çağrı sadece Antarktika kıtasında işbirliği sağlanan ülke üslerini/seferlerini kapsıyor.

Kutup bilimleri alanında AR-GE ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla, Arktik bölgesi ve Antarktika kıtasına yapılması planlanan ulusal bilim seferlerine katılarak veya katılmadan gerçekleştirilebilecek kutup projeleri destekleniyor.

Çağrılar kapsamındaki projelerde bütçe üst limiti 1 milyon lira olarak belirlendi. En fazla 100 bin lira proje teşvik ikramiyesi ödenebilecek. Sefere katılım gerektiren projelerde, kargo/taşıma, seyahat ve konaklama planlamaları TÜBİTAK MAM KARE tarafından Kutup bölgelerinin iklim şartları ve lojistik imkanlar dahilinde yapılacak.