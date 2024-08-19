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Dünya
BBC 19.08.2024 07:27

Floransa’da tarihi köprüye isim yazan Alman turistler rekor ceza alabilir

Floransa'da, tarihi 14. yüzyıla dayanan ve üzerindeki çarşının yanı sıra 2. Dünya Savaşı’nda bile zarar verilmemesiyle ünlü Ponte Vecchio'ya isim yazan iki Alman turist, rekor para cezası alabilir.

Floransa’da tarihi köprüye isim yazan Alman turistler rekor ceza alabilir
[Fotoğraf: GettyImages]

İtalya’nın Floransa kentinde tarihi Ponte Vecchio köprüsüne isimlerini yazan iki Alman turist 40 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya.

Kentin simgelerinden olan ve 2. Dünya Savaşı’nda bile zarar verilmemesiyle ünlü köprüde geçen pazartesi günü iki turist, siyah keçeli kalemle isimlerini yazarken polise yakalandı. 21 ve 23 yaşlarındaki Alman vatandaşları karakola götürülerek haklarında işlem başlatıldı.

Floransa Belediyesi “suç üstü” yakalanan iki turistin, “Kültürel mirasa zarar vermeyi önleme yasası uyarınca 40 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya” olduğunu açıkladı.

Floransa Belediyesi de şehre saygı mesajı vermek adına caydırıcı bir ceza uygulanmasından yana. Belediyenin güvenlikten sorumlu üyesi Andrea Giorgio, “Floransa'ya gelen herkesin kentin anıtlarına ve Floransalılara saygı duyması gerekiyor” dedi ve bu vakada emsal teşkil edecek bir ceza kesileceğini söyledi.

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