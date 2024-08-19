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Dünya
AA 19.08.2024 07:21

Trump: Kamala tam komünist gibi, ben ondan daha güzelim

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, anketlerde öne geçen Demokrat rakibi Kamala Harris'in ekonomi politikalarını "komünizm" diye niteledi. Trump, Harris'i "güzellik" üzerinden de hedef alıp kendisinin "daha iyi göründüğünü" ileri sürdü.

Trump: Kamala tam komünist gibi, ben ondan daha güzelim
[Fotograf: AP]

ABD'nin eski başkanı ve kasım seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ekonomi politikalarını açıklayan rakibi Kamala Harris'i eleştirerek, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi" dedi. Trump, Pensilvanya'daki seçim mitinginde Harris'in açıkladığı ekonomi politikalarını "Sovyetler Birliği'nin ekonomik sistemine" benzetti.

Trump, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi. Yoldaş Kamala, sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini açıkladı. Bunun daha önce hiç işe yaramadığını gördünüz" diye konuştu. Şu an başkan yardımcısı görevinde bulunan Harris'in, partisi içinde eleştirildikten sonra çekilen Başkan Joe Biden'ın yerine aday olmasını da "darbe" diye nitelendi.

Cumhuriyetçi aday, "Joe Biden, ondan nefret ediyor. Bu, bir başkanın devrilmesiydi" iddiasında bulundu.

Dergi kapağı üzerinden mizojoni

Trump, Time dergisinin kapağındaki Harris'in çizimini de gündemine alarak rakibine karşı kadın düşmanlığı üzerinden bir dil kurdu. Dergi kapağı hakkında "Bir sürü fotoğraf çekmişler ama işe yaramamış, bu yüzden bir ressam tutmuşlar" diyen Trump, "Ben Kamala'dan çok daha iyi görünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Harris'in ekonomi politikaları, market ürünleri ile reçeteli ilaçların maliyetini düşürmeyi, uygun fiyatlı konutların artmasını ve orta sınıf için vergilerin azaltılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, gıda ve market ürünlerinde fiyatların fahiş şekilde yükseltilmesini yasaklamaya yönelik yasa için Kongre ile birlikte çalışması planlanıyor.

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