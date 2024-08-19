Hindistan'da cinayete karşı bugüne kadarki en büyük kadın yürüyüşü

Hindistan'da salgın gibi yayılan tecavüzlerin ölüm cezası çıkarılmasının ardından daha da artmasıyla baş edilmeye çalışılırken, Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bir stajyer kadın doktorun çalıştığı devlet hastanesinde tecavüze uğrayıp öldürülmesi üzerine on binlerce kadın sokaklara çıktı.

9 Ağustos'taki tecavüz-cinayet vakasından beri Hindistan genelinde kadınlar "Geceyi geri al" protestoları düzenliyor.

Sosyal medyadaki çağrıların ardından toplumun her kesiminden kadın, yağmura rağmen Kalküta başta olmak üzere Batı Bengal eyaletinde yürüyüş düzenledi. Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirler de protestolara sahne oldu.

Kalküta'daki protestolar barışçı geçerken, kadın doktorun cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldüğü hastaneye giren ve acil servisi yağmalayan küçük bir grup erkek, polisle çatıştı. Polis, grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı polis araçları hasar gördü.

"Adalet istiyoruz"

BBC Muhabiri Soutik Biswas'in aktardığına göre kadınlar pankart taşıyarak, yüzleri cep telefonları ya da mum ışığı ve meşalelerle aydınlatılmış şekilde yürüdü. Bazıları bayrak taşıdı. Yürüyüşe erkekler de katıldı. Kadınlar üniversite, tiyatro salonu ve otobüs terminali yakınlarındaki farklı eylemlerde, el ele tutuşarak "Adalet istiyoruz" sloganları attı.

Kız çocuklarıyla birlikte geldiler

Kadınların öfke ve hayal kırıklığı yüzlerinden okunuyordu. 13 yaşındaki kızıyla birlikte gece yarısından sonra yürüyüşe katılan bir kadın, "Kızım, kitlesel bir protestonun işleri düzeltip düzeltemeyeceğini görsün. Haklarının farkına varsın" dedi. Bir diğeri, "Kadınlara saygı yok! İnekler ve keçiler bizden daha değerli" diye konuştu. Bir öğrenci, "Bağımsızlığımızı ne zaman elde edeceğiz? Korkmadan çalışmak için ne kadar beklememiz gerekecek? 50 yıl daha mı?" diye sordu.

Ne olmuştu?

Kalküta'daki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 8 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Olayla ligili eyaletteki birçok kentte ve Kalküta şehrinde binlerce kişi, sosyal medyadaki çağrılar üzerine bir araya gelmişti. Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenirken Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de olay protesto edilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.