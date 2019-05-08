Suriye'nin Deyrizor ilinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde, örgütün çıkarılan petrolü çalmasına ve yolsuzluklarına karşı tepki amacıyla 25 Nisan'da başlayan gösteriler devam ediyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentin doğu kırsalındaki Busayra, Graniç ve Şıhayl ilçeleri, kuzey kırsalındaki Hasin ve Gariba köyleri ile batı kırsalındaki Hisan köyündeki gösterilere katılanlar, örgütün çekilmesi ve çıkarılan petrolün halkla eşit şekilde paylaşılması isteklerini tekrarladı.

Kaynaklar, örgütün gösterilere katılanlardan bazılarını alıkoyduğunu belirtti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ise, gösterileri görüntülemesi için bazı kişileri görevlendirdiği öğrenildi.

"Deyrizor'un doğusunda petrol, doğal gaz kaynaklarına el koydular"

Akidat kabilesine bağlı el Bkeyr aşireti lideri Abdulaziz Hammada, "Bu gösteriler PYD ve PKK'nın hak ihlallerine karşı yapıldı. Sivilleri alıkoydular. Ayrılıkçı terör örgütleri Deyrizor'daki halkımızı korkutmaya çalışıyor" dedi.

Terör örgütünün Deyrizor'un doğusunda petrol ve doğal gaz kaynaklarına el koyduğuna dikkat çeken Hammada, "Şimdi de bu kaynaklardan bölge halkını mahrum bırakıyor. Buradan halkıma, aileme, aşiretime sesleniyorum; topraklarımızı bu işgalcilerden kurtaralım" diye konuştu.

"Ailemden 5 kişiyi sebepsiz yere öldürdüler"

Hammada, YPG/PKK'nın bölgedeki sivillere yönelik hak ihlallerine dair de, "PYD ve PKK, işgal ettikleri bölgelerde yaşayan ailem hakkında asrın suçunu işledi. 5 kişiyi sebepsiz yere öldürdüler. Öldürülenlerin hepsi sivildi. Tek suçları örgütle ortak hareket etmeyi reddetmeleriydi" değerlendirmesini yaptı.

Aşiret lideri Hammada, örgütün daha öncede ailesinden 11 sivili öldürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA