İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar enkazın yanı sıra geride acı ve gözyaşı bıraktı. Sokaklar da enkaz yığınları oluşurken, yıkıntılar arasında pek çok hayat ve hayal de yitirildi.

Gazze'nin Beyt Lahiya beldesindeki Şeyh Zayid bölgesine düzenlenen saldırı, Filistinli Gazali ailesinin tamamen yok olmasına neden oldu. İsrail savaş uçakları, aralarında 4 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişilik çekirdek aileyi hayalleriyle beraber yok etti.

Pazar akşamı Şeyh Zayid'de çoğunluğu kadın ve çocukların bulunduğu binayı yerle bir eden İsrail, bu binadan biri bebek 7 kişinin hayata gözlerini yummasına neden oldu.

Binada yaşayan Anne İman, baba Ahmed ve 4 aylık bebekleri Mariya'dan oluşan Gazali ailesi de enkazın altında can verdi.

Ahmed el-Gazali'nin abisi Mahmud el-Gazali yaptığı açıklamada, yaşadıkları acıyı anlattı.

Gazali, "Ahmed, eşi ve bebeğiyle evlerinde güven içinde oturuyordu. Çünkü bölgede hedef alınabilecek herhangi bir askeri nokta bulunmuyor. Kardeşimin de hiçbir askeri faaliyeti olmamıştır. Pazar akşamı kardeşimin bir komşusu beni aradı ve Ahmed'in yaşadığı binanın bombalandığını haber verdi. Bende hemen olay yerine koştum." dedi.

Binanın olduğu yere gittiğinde gördüğü acı manzara karşısında şaşkınlık geçirdiğini belirten Gazali, "Yıkımın dehşeti karşısında şok oldum.

Gördüklerim her detayıyla korkunçtu. Cesetler, parçalanmış vücutlar etrafa yayılmıştı. Böyle bir durumda şehitlerin ve yaralıların çıkarılmasına yardım etmekten başka bir şey gelmedi elimden." diye konuştu.

"Katliam demek az kalır"

O sırada kardeşinin, yengesinin ve yeğeninin şehit olduğunu öğrendiğini söyleyen Gazali, "Kardeşime ve ailesine bu yapılanlara katliam demek az kalır. Ahmed, 2 yıl önce evlendiği eşi ve yeni doğan bebeğiyle güzel bir hayatın hayallerini kuruyordu. Ancak İsrail bu hayalleri yerle bir etti." ifadelerini kullandı.

Gazali, uluslararası toplumun Filistin halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle İsrail'i yargılamasını ve tüm dünya halkları gibi Gazze'dekilerin de korunmasını sağlamasını temenni ettiğini dile getirdi.

Saldırı sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan mahalle sakinlerinden Muhammed Musa da saldırı anını şöyle anlattı:

"Evin önünde gençlerle birlikte oturuyorduk. Bir anda sanki bir volkan patlamış gibi oldu ve gökten taşlar dökülmeye başladı. Kara dumanlar her yeri kaplamıştı. Vücudumda taşlar ve bombardımanın etkisi nedeniyle acı hissediyordum.

Sonra da bayılmışım."

Bir süre bilincini kaybettiğini, daha sonra kendine geldiğini anlatan Musa, yıkıntılar arasında uyandığını ve daha sonra hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen pazartesi günü erken saatlerde F ilistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Kaynak: AA