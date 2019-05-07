Suriye yerel kaynaklarının verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü terör örgütü YPG/PKK, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteği ile Deyrizor’un doğusundaki Es-Sur ilçesinin Düman köyünde bir eve baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, teröristlerin evden çıkardıkları aynı aileden 4 kişiyi kurşuna dizdiğini söyledi.

Güvenlik gerekçesi ile isminin açıklanmasını istemeyen ve hayatını kaybedenlerin akrabası olan bir kişi yaşananları şöyle anlattı:

"Cuma günü gece saat 01:00’de helikopter sesi ile uykumuzdan uyandık. Daha sonra evlerimizin önünde zırhlı araçların sesini duyduk. Daha sonra kadın ve erkeklerden oluşan terör örgütü militanları, Ferhan Mazhur’un evine girerek evdeki herkesi dışarı çıkardı. Evde baba Ferhan Manzur, 2 oğlu ve 8 aylık hamile bir kadın vardı."

Aralarında 8 aylık bir kadının da olduğu 4 kişi kurşuna dizildi

Teröristlerin infaz ettiği ailenin yakını olan tanık, "Baba Ferhan Mazhur ile oğlu Edhem Mazhur’u kuruşuna dizdiler. Babası ile kardeşinin öldürüldüğünü gören diğer kardeş ise 8 aylık hamile eşini kaçırmaya çalıştı ancak birkaç adım attıktan sonra ikisi de kurşunların hedefi oldu" dedi.

Görgü tanıkları ayrıca, bir aileyi infaz ettikten sonra bölgeden ayrılan YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden ayrılmasından sonra da koalisyon helikopterlerinin uçmaya devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Deirezzor24