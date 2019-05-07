Güney Sudan resmi makamlarının yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Bahr el-Gazal bölgesinde Pazar günü çıkan ve rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangında 48 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Mathok Wal, bölgede 68 kişinin durumunun kritik olduğunu, 138 evin yandığını ve yaklaşık 10 bin sığırın telef olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun yaşlı ve çocuklardan oluştuğunu söyleyen Wal, kundaklama olmadığını, rüzgar sebebiyle yangının hızla yayıldığını aktardı.

Yangından etkilenen bölge için uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA