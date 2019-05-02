Suriye'de terör örgütü YPG/PKK üyelerinden biri, duvara Arapça "Öcalan düşecek" yazısını silmeye çalışırken, olay yerinden geçen bir Arap çifti silah zoruyla durdurdu.
Kürtçe hakaret eden YPG/PKK'lı teröristlerin hırslarını olay yerinde durdurdukları Arap çiftinden aldığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, terör örgütü militanlarının durdukları motosikletten düşürdükleri karı kocanın üzerlerine ateş açtıkları görülüyor.
Yerel kaynaklara göre öldürülenler, terör örgütünün sözde çatı kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisindeki oluşumlardan Arap Sanadid Güçleri'ne mensup.
Sanadid Güçleri, Rakka ve Haseke'de yaşayan Şamar aşireti mensupları tarafından kurulmuştu.
Kaynak: AA, TRT Haber