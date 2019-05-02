Suriye'nin Deyrizor kentindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğu, kuzey ve batı kırsalında YPG/PKK işgalindeki bazı ilçe, belde ve köylerde yaşayan Araplar, örgüte karşı başlattıkları gösterilerini bir haftadır sürdürüyor.

İlk olarak belli noktalarda başlayan gösteriler, diğer bölgelere yayılıyor.

Dün Deyrizor'un doğu kırsalındaki El-Busayra ve Şıhayl ilçeleri, Dahle ve Sabha beldeleri, kuzey kırsalındaki El-İzbe beldesi ve El-Hasin, Gariba köyleri ve batı kırsaldaki Hisan köyündeki yapılan örgüt karşıtı gösterilere katılanlar, isteklerini tekrarladı.

"Hırsızlar defolsun"

Gösterilere katılan sivillerden bazıları, "Onurlu komutanlar istiyoruz, hırsızları değil", "Hırsızlar defolsun", "Dinozorlar gibi sizler de yok olacaksınız" yazılı pankart ve dövizlerini taşıdı.

Örgütün bölge halkına karşı işlediği suçlar ve yolsuzluklarına karşı söz konusu bölgelerde bir araya gelen yüzlerce sivil, YPG/PKK tarafından çıkarılan ve işletilen petrolün bölge halkıyla eşit şekilde paylaşılması gerektiğini vurguluyor. Göstericiler, örgütün petrol gelirlerini çalmasına son vermesi çağrısında bulunuyor.

"YPG/PKK yolsuzluk batağında"

Gösterilerde ayrıca yolsuzluk batağındaki YPG/PKK'nın işgal ettiği topraklardan çıkması ve yerine Özgür Suriye Ordusu'nun girmesi çağrısı yapıldı.

Protestocular, örgütün alıkoyma girişimlerine rağmen taşıdıkları pankart ve dövizlerde bölgede güvenliğin sağlanmasını ve terör örgütünün buradan çıkarılan petrolü çalmasına son vermesini istedi.

Deyrizor ilinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde, örgütün çıkarılan petrolü çalmasına ve yolsuzluklarına karşı 25 Nisan'da protesto amacıyla gösteriler başlamıştı.

Arapların yoğun olarak yaşadığı söz konusu bölgeler, 2017 yılından bu yana terör örgütü YPG/PKK işgali altında.

Kaynak: AA