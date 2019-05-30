Sudan’da muhalefetin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) liderlerinden Bakir Faysal düzenlediği basın toplantısında, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan’ın Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu’nun da Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretleri yorumladı.

Bakir Faysal, “Devrim, başladığı aralık 2018’den beri yetim. Şuana kadar saf olarak kaldı. Sudan devrimi uluslararası toplumdan veya bölge ülkelerinden destek görmedi. Devrim, hedeflerine ulaşana kadar Sudanlı kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Burhan ve Daklu’nun ziyaretlerinden haberdar olmadıklarını aktaran Faysal, “Eğer ziyaretlerin amacı ülkeyi Ömer el-Beşir rejiminin getirdiği politika eksenine sokmaksa, bu kabul edilmeyecektir” dedi.

2 günlük grev başlatılmıştı

Sudan'da aylardır süren rejim karşıtı protestolara liderlik eden ÖDBG'nin çağrısıyla yönetimi sivillere teslim etmesi için Askeri Geçiş Konseyine baskı amacıyla dün 2 günlük genel grev başlatılmıştı.

ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed, AA