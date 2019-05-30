Pentagon'dan yapılan açıklamada, Avrupa genelinde yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için, Amerikan ordusunun Yunanistan'daki bir limanı geçiş güzergahı olarak kullandığı belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin Yunanistan'a askeri yığınak yaptığı iddialarını yalanlayarak, Avrupa genelinde yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için Yunanistan'daki bir limanın geçiş güzergahı olarak kullanıldığını açıkladı.

Sözcü, "ABD, uzun zamandır planlanan yaz tatbikatları serisinin parçası olarak Yunanistan'da liman operasyonları yürütüyor" dedi.

Pahon, "ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığına yönelik Rus propagandası tamamen yanlıştır ve Türkiye, ABD ve Yunanistan'ın arasını açmak üzere üretilmiştir" dedi.

ABD'nin Atina Büyükelçiliği geçen hafta, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı askerlerin yaz tatbikatları için 700 araç ve ekipmanı Alexandrapolis Limanı'na indirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA