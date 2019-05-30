Almanya'nın Nürnberg şehrinde Mart ayında 2 yaşındaki kız kardeşini yanan araçtan kurtaran Kenan Büyükhan'a onur madalyası verildi.

Münih'teki hükümet binasında madalya töreni düzenlendi. Kenan, madalyasını Bavyera Başbakanı Markus Söder'in elinden aldı.

Bavyera Başbakanı Markus Söder, "Kendisi küçük ama yaptığı iş büyük" diyerek, küçük kahramana övgüler yağdırdı.

Bu Kenan'ın aldığı ilk ödül değil.

Kardeşini kurtararak gösterdiği cesaret sebebiyle Kenan'a ilk ödülü 23 Nisan'da Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül verdi.

10'uncu yaş gününde ise Nürnberg polisi Kenan'a kahramanlık sertifikası takdim etti.

Kaynak: AA

