Eski ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Christopher Mellon, Amerikan ordusundaki pilotların UFO gördüğü yönündeki raporlar hakkında konuştu.

Mellon, 2014-2015 yılları arasında donanma pilotlarının tanımlanamayan uçan cisimlerle neredeyse her gün karşı karşıya gelmelerini rapor ettiklerini hatırlatarak, bu bilginin yeni olmadığını ve hükümetin bu konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Fox News televizyonundaki programda konuşan Mellon, donanmanın tanımlanamayan uçan cisim görüşleri ile ilgili endişeli olduğunu belirterek, "UFO’ların var olduğunu biliyoruz. Bu artık bir soru işareti değil. Asıl soru, bunların nerede olduğu? Nereden geldikleri ve bizim gördüğümüz bu cihazların arkasındaki teknolojinin ne olduğu" diye konuştu.

Bu durumun güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Mellon, bilinmeyen bir uçan cismin kendi egemenliklerini ihlal etmesiyle ulusal güvenlik sorunu doğurduğunu da ekledi.

Kısa bir süre önce New York Times gazetesi, ABD’nin doğu kıyısındaki donanma pilotlarının 2014 ve 2015 yılları arasında sıklıkla tanımlayamadıkları uçan bir cisim gördüklerini rapor ettiklerini yazmıştı. Bazı pilotların bu uçan cisimlerle neredeyse karşılaştıkları ve gün boyunca havada kalabildiklerine şahit oldukları aktarılmıştı.

Kaynak: DHA