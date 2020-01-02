Global Terörizm Endeksi, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen insan sayısı ve kontrol ettiği alanlara ilişkin rakamları açıkladı.

Araştırmaya göre, DEAŞ’ın kontrol ettiği alanlar ve öldürdüğü insan sayısı 2016’dan itibaren azaldı.

2014’te 100 bin kilometrekare kontrol alanına ulaşan terör örgütü aynı yıl 6 bin 73 kişiyi katletti.

2015 yılında etkinlik alanı 90 bin 800 kilometrekareye düşen DEAŞ, söz konusu yılda 6 bin 141 kişinin hayatına son verdi.

2016’da etkinlik alanının daralmasına rağmen 9 bin 150 kişinin ölmesine sebep olan DEAŞ bu tarihten sonra kan kaybetmeye başladı ve 2017 yılında 60 bin kilometrelik hâkimiyet alanında kalarak 4 bin 350 sivili öldürdü.

2018’de ise 200 kilometrelik kontrol alanına sıkışan terör örgütü DEAŞ, bin 328 sivili hayattan kopardı.

Kaynak: İHA