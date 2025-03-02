Davulcular enkaza dönen Gazze sokaklarında

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ramazan ayına, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının gölgesinde girdi.

Mübarek ayın başlamasıyla birlikte ramazan davulcuları, güneyde yer alan Han Yunus kentinde sokakları dolaşarak Filistinlileri sahura kaldırıyor.

Filistinli ramazan davulcusu Muhammed Macid Zakut da geleneksel kıyafetlerini giyip kefiye desenli boyun aksesuarını takarak davuluyla Han Yunus sokaklarına çıktı.

Zakut, Gazze halkına ramazan ayının neşesini ve heyecanını eski günlerdeki gibi yaşatmak istediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Netanyahu'ya rağmen ramazanı yaşayacağız"

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda 2008'de başladığı ramazan davulculuğunu sürdürdüğünü belirten Zakut, "Diz çökmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Netanyahu'ya rağmen ramazanı yaşayacağız" dedi.

İsrail'in yaklaşık 16 ay sürdürdüğü saldırılar sırasında güvenli bir yer arayışıyla 9 kez farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldığını anlatan Zakut, İsrail saldırıları boyunca çok zor günler geçirdiklerini, eski ramazan günlerindeki tadın da kalmadığını dile getirdi.

Zakut, davulcuların ramazan ayının neşesi olduğunu ve çocuklara mutluluk getirdiğini ifade ederek, Gazze'de ramazan ayı atmosferini oluşturmak için yerle bir olan binalar ve enkaza dönen sokaklar arasında gezinerek insanları sahura kaldırdığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İsrail saldırılarından önce Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yaşadığını ve orada çok güzel günler geçirdiklerini dile getiren Zakut, savaşla beraber her şeyin yok olduğunu, evsiz kaldıklarını ve sığınmacı durumuna düştüklerini belirtti.

Zakut, Han Yunus kentinin, bazı sakinleri hala evlerinde yaşayan çok az bölgeden biri olduğunu, bu nedenle ramazan davulculuğu için bu kenti seçtiğini ifade ederek, "Benim yaşadığım bölgenin tamamı yıkık dökük. İnsanlar evlerde değil çadırlarda yaşıyor. Zaten uyuyamıyorlar. Bu nedenle Han Yunus'u tercih ettim." diye konuştu.

Zakut, "Ramazan ayına özgü maniler, dualar ve ilahiler söyleyerek Filistinlileri sahura kaldırıyoruz. Ramazanın son 10 günü de genelde şehitleri anıyoruz" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi.