Ülkenin doğusunda darbeci Hafter'e bağlı silahlı iki grup, Sirte Körfezi'ndeki petrol tesisleri yakınında çatıştı.

Brega bölgesinde petrol tanklarının birkaç yüz metre uzağında yaşanan çatışmada ölen ve yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, petrol tesislerindeki yabancı paralı askerlerin varlığından endişe duyduğunu açıkladı,, askerlerin tesislerden çıkarılmasının önemine dikkati çekti.

Petrol Kurumu,, bölgenin emniyetinin, bağımsız ve disiplinli bir güvenlik gücü ile yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

Bu arada Libya Ordusu, Sirte şehrinin batısına askeri sevkiyat yaptı. Sevkiyat, Libya'nın Sirte ve Cufra şehirlerinin, darbeci Hafter'den kurtarılması için başlatılan "Zafer Yolları" harekatı kapsamında gerçekleştirildi.