Yağmur ve soğuk havaya aldırış etmeyen göstericiler, başta başkent Sofya olmak üzere farklı şehirlerde düzenledikleri gösterilerde, hükümet ile başsavcının istifasını ve meclisin feshedilmesini talep etti.

Sofya Emniyet Müdürü Radoslav Stojanev, yaptığı açıklamada, cuma günü düzenlenen protestolarda 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Gösterilerin genel anlamda olaysız geçtiğini vurgulayan Stojanev, kışkırtıcı gruplara da rastlanmadığını kaydetti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülke geneline yayılan protestolar nedeniyle, çarşamba günü Maliye, Ekonomi ve İçişleri bakanlarının istifasını talep etti.

Gösteriler, 10 gün önce Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in iki danışmanının tutuklanması üzerine Sofya'da başlayıp diğer şehirlere yayılmıştı.