Depremler nedeniyle dünya genelinde yardım kampanyaları sürerken, Danimarka'daki Türk diasporası da Türkiye'deki ihtiyaç sahibi soydaşlarına duyarsız kalmadı.

Danimarka'nın Aarhus kentinde Türk topluluğu üyeleri tarafından yönetilen Brabrand Ulu Camisi (Türk Kültür Merkezi), yardımların toplandığı yerlerden birisi oldu.

Cami yönetimi, Türk diasporası ve yerel Danimarka topluluğunun desteğiyle düzenlediği iki farklı geniş katılımlı yardım kampanyasında, 1 milyon Danimarka kronu topladı.

Yapılan çağrı üzerine, Türk kökenlilerin dışında yerel halktan da bağışlar gelmeye devam ediyor.

Caminin basın işlerinden sorumlu temsilcisi Davut Ataman, deprem felaketinin duyan herkese acılar yaşattığını belirtti.

Ataman, "Depremzedelerden kilometrelerce uzakta yaşıyor olabiliriz ancak onlar her zaman bizim kalbimizde ve dualarımızda. Hayatımıza hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz." dedi.

Facebook ve Instagram üzerinden "Deprem mağdurları için el ele" adı altında duyurular yaptığını söyleyen Ataman, bir haftada 1 milyon Danimarka kronu yardım yapıldığını, ayrıca 2 bin 500 de battaniye topladıklarını söyledi.

Cami yönetiminin kadın işlerinden sorumlu temsilcisi Esra Ataman, 6 Şubat'ta depremi duyar duymaz harekete geçtiklerini ifade etti.

Ataman, "O sırada camide 9 kişiydik. Hızla toplanarak neler yapılabileceğimizi ve Türkiye'deki insanlara en iyi şekilde nasıl yardım edebileceğimizi tartıştık. İlk olarak ufak yardımlar toplamaya başladık, her çarşamba camide bağış için ev yapımı kahvaltılık yiyecekler sattık. Ardından büyük bir bağış toplama kampanyası ve sosyal medya çağrılarıyla bunu daha da genişlettik." diye konuştu.

Gönüllülerin "tek yürek tek millet" sloganıyla yardım toplamak için Türk yemekleri sattıklarını da kaydeden Ataman, istedikleri bağış hedefine ulaştıklarına değindi.

Ataman, Türk kökenli Danimarkalı öğrencilerin, bağış gezileri yaptığını, yemek stantları kurduğunu ve toplumu yardım için seferber ettiğini anlattı.

"Mütevazı kapasitemizle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"

Gönüllü öğrencilerden Azra Shahin, böyle bir ihtiyaç halinde Türk toplumuna yardım etmenin kimliğini hatırlattığını ve empati duygusu yaşattığını söyledi.

Shahin, "İnsanların hayatında emeklerimizle fark oluşturmak özel bir şey. Bu çabalarımla sadece zor durumda olan Türk insanına unutulmadıklarını göstermek istiyorum. Mütevazı kapasitemizle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Cami yetkilileri, Danimarka'daki Türk toplumunun, ramazan ayında Türkiye'deki depremzedeler için büyük bağışlar toplamasının beklendiğini aktardı.