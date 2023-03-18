Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, South Avaran bölgesinde militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada, 3 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 polis yaşamını yitirmişti.