Danimarka savcılık makamından yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan eski savunma bakanının, "ülkenin önemli sırlarını ifşa veya yayma" suçlamaları nedeniyle yargılanacağı belirtildi.

Savcı Jakob Berger Nielsen, davanın, son derece gizli bilgiler içerdiğini kaydederek, "Savcılığın görüşüne göre, kamu yararı ne olursa olsun, istihbarat teşkilatının çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Danimarka medyası, hakkında dava açılacak eski savunma bakanının 75 yaşındaki Claus Hjort Frederiksen olduğunu açıkladı.

Geçen yıl siyaseti bırakan Hjort Frederiksen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında çıkan haberleri doğrulayarak, "Ben, iddia edildiği gibi ülke sırlarını ifşa etmedim. Emekliliğimin bu şekilde olacağını hayal etmemiştim" paylaşımında bulundu.

Hjort Frederiksen, 2020 ve 2021 yıllarında medyaya verdiği demeçlerde, Danimarka savunma bakanlığına bağlı istihbarat biriminin, Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç ülke liderleri hakkında yapılan gizli dinlemelerde Amerikan istihbarat servislerine yardım ettiğini ileri sürmüştü.

Danimarka Liberal Partisi'nin kıdemli üyelerinden olan Hjort Frederiksen, Kasım 2016 ile Temmuz 2019 yılları arasında savunma bakanlığı görevini üstlenmişti.

Hjort Frederiksen'in yargılanması için henüz herhangi bir tarih belirlenmezken, suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.