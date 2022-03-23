Mette Frederiksen tarafından yapılan açıklama, ülkenin Ukraynalı mültecilere çalışma ve eğitime erişim sağlayan özel bir yasayı geçirmesinden bir hafta sonra geldi.

Frederiksen, “Mülteci olmak geçicidir, bu yüzden fırsatınız olduğunda geri dönmeli ve anavatanınızı inşa etmenize yardımcı olmalısınız. Bu bize diğer mültecilere yardım etme fırsatı veriyor" dedi.

Danimarka'nın politikasının “sıfır” sığınmacı kabul etmek olduğunu belirten Frederiksen'in hükümeti geçtiğimiz günlerde 2015 mülteci krizi sırasında gelen Suriyeli göçmenlerin evlerine dönmesini talep etti.

Danimarka parlamentosu geçen Perşembe günü, Ukraynalı mültecilere bir yıl daha uzatma seçeneğiyle iki yıllık oturma izni veren bir yasayı onayladı.

Yasa ayrıca mültecilere çalışma izinlerine, eğitime ve sosyal yardıma erişim sağlıyor.