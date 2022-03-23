Kremlin Sözcüsü Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Bizim bir iç güvenlik konseptimiz var. Kamuya açık, okuyabilirsiniz. Orada hangi durumlarda nükleer silahların kullanılabileceği yazıyor. Eğer ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit varsa o zaman bu konseptimize göre (nükleer silahlar) kullanılabilir" yanıtını verdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Moskova'nın nükleer açıklamalarının "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Sorumlu bir nükleer gücün hareket etmesi gereken yol bu değil. Stratejik caydırıcı duruşumuzu değiştirmemiz gerektiği sonucuna varmamıza neden olacak hiçbir şey görmedik. Bunu her gün elimizden geldiğince izliyoruz" dedi.

"Rusya bahane arıyor"

Eski ABD Savunma Bakanı Leon Panetta da Peskov'un yorumlarını eleştirdi.

Panetta CNN'e verdiği demeçte, "Rusya düşük verimli nükleer silahların kullanılması için olası bir bahane ararken bunu başka nasıl görebiliyorsunuz anlamıyorum" dedi.

Putin 27 Şubat'ta ülkesinin nükleer kuvvetlerini özel alarma geçirdi, ancak Batılı savunma yetkilileri daha sonra Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarının, füzelerinin ve denizaltılarının harekete geçtiğine dair önemli bir işaret görmediklerini açıkladı.