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Dünya
AA 24.12.2024 14:16

Danimarka, Trump'ın "Grönland'ı satın alma" açıklamasına tepki gösterdi

Danimarka, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına karşı olduğunu bildirdi.

Danimarka, Trump'ın "Grönland'ı satın alma" açıklamasına tepki gösterdi

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Trump'ın adaya sahip olmakla ilgilendiğini ifade eden açıklamalarıyla ilgili sorusuna, "Şu anda yaşadığımız güvenlik ve politik olarak karmaşık olan durumlarda, transatlantik işbirliği çok önemli." yanıtını verdi.

Danimarka'nın duruşunun, Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede'nin ifadesiyle, "Grönland'ın satılık olmadığı ancak işbirliğine açık olduğu" yönündeki açıklamayla benzer doğrultuda olduğuna işaret edilen açıklamada, Kopenhag yönetiminin, Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesine karşı olduğu belirtildi.

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.

Grönland Başbakanı Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 2019'da da Grönland'ı "satın almayı" teklif etmişti

Grönland'ın merkezinde yer aldığı Arktik bölgesi, yıllar içerisinde Rusya, Çin ve ABD'nin nüfuz mücadelesi verdiği bir bölge haline geldi.

Trump da Rusya'nın askeri genişlemesine ve Çin'in bölgedeki artan varlığına karşı ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki etkisini güçlendirmek istiyor.

Arktik bölgesindeki ekonomik etkisini artırmak ve Grönland’ın zengin kaynaklarından da faydalanmak isteyen Trump, göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan Ada’yı satın almak istediğini dile getirmişti.

Trump'ın 2019'da yaptığı ilk teklifi Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "saçma" olarak nitelendirerek reddetmişti.

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