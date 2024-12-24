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Dünya
AA 24.12.2024 11:40

Güney Kore, "süper yaşlı toplum" kategorisine girdi

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, nüfusun yüzde 20'sinin ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu belirterek, Güney Kore'nin, "süper yaşlı toplum" kategorisine girdiğini açıkladı.

Güney Kore, "süper yaşlı toplum" kategorisine girdi

Yonhap'ın Güney Kore İçişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişi sayısı 10,24 milyona ulaştı.

Yaşlıların 51,22 milyon kişilik nüfusun yüzde 20'sine tekabül etmesi nedeniyle Güney Kore, "süper yaşlı toplum" kategorisine girmiş oldu.

İçişleri Bakanlığı, nüfus odaklı bir bakanlık kurularak tedbirler alınmasına "acil ihtiyaç" duyulduğunu kaydetti.

Ülkede 2008'de 4,94 milyon kişiden oluşan yaşlı nüfus, 2019'da ülke nüfusunun yüzde 15'ini geçti.

Yaşlılar, bu yılın başında popülasyonun yüzde 19,05'ine ulaştı.

Güney Kore, 2017'de 65 yaş ve üzeri kişilerin, nüfusun yüzde 14'ünü oluşturduğu için "yaşlı toplum" kategorisine girmişti.

Birleşmiş Milletler, 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 7'sini aştığı ülkeleri "yaşlanan toplum", yüzde 14'ünü aşan ülkeleri "yaşlı toplum", yüzde 20'sini aşan ülkeleri de "süper yaşlı toplum" olarak sınıflandırıyor.

2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de, sosyoekonomik nedenlerle doğum oranları düşüş gösteriyor.

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