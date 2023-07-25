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Dünya
AA 25.07.2023 00:27

Danimarka, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı provokatif eylemi kınayarak, “Danimarka hükümetinin görüşlerini yansıtmamaktadır” dedi.

Danimarka, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

Danimarka Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'in "Danimarka, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyor" sözlerine yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Rasmussen'in, "Söz konusu provokatif ve utanç verici eylemler, Danimarka hükümetinin görüşünü yansıtmıyor. Herkesi gerilimi azaltmaya çağırıyorum. Şiddet hiçbir zaman yanıt olmamalı" ifadeleri yer aldı.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bugün önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını açıklamıştı.

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