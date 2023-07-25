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Dünya
AA 25.07.2023 00:12

Cezayir'deki orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cezayir'in Becaya ve Cicel eyalet savcılıkları, ülkenin çeşitli kentlerinde meydana gelen ve 34 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cezayir'deki orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
[Fotograf: İHA]

Becaya ve Cicel yargı makamlarından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamalarda, Becaya ve Cicel Başsavcılıklarının, yangınların nedenlerinin araştırılması ve faillerin ortaya çıkarılması için ilk soruşturmanın açılması yönünde karar aldığı belirtildi.

Suçun tespiti durumunda dosyanın başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi terör ve organize suçlarla mücadele birimine sevk edileceği kaydedildi.

Cezayir’deki orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti

Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin 11 kentinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiğini duyurmuştu. Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği vurgulanmıştı.

Cezayir'in kuzey kentlerinde dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 48 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

Meteoroloji Kurumu dün sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmiş ve ülkede hava sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşandığını kaydetmişti.

Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği endişesiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini bildirmişti.

Ülke yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde de 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor.

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