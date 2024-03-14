Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 14.03.2024 06:45

Danimarka kadınları askere almaya başlayacak

Danimarka, zorunlu askerlik hizmetini ilk kez kadınları da kapsayacak şekilde genişletme ve standart hizmet süresini artırma planlarını duyurdu.

Danimarka kadınları askere almaya başlayacak

Danirmarka NATO hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki beş yıl içinde savunma bütçesini yaklaşık 6 milyar dolar artırmak istiyor.

Başbakan Metter Frederiksen, "Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanıyoruz" dedi.

Avrupa'daki gerilimler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden bu yana arttı.

Çarşamba günü reformları açıklayan Frederiksen, hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitliği" sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bu arada Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, "Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü zorunlu askerlik, savunma sorunlarının çözülmesine, ulusal seferberliğe ve silahlı kuvvetlerimizin personellendirilmesine katkıda bulunmalıdır." dedi.

Danimarka'da halihazırda kadınlar gönüllü olarak orduya katılabilirken, yeterli sayıda gönüllü bulunduğu için erkekler kura sistemiyle çağırılıyor ve yasal olarak 4 ay askerlik yapıyor.

ETİKETLER
Danimarka NATO
Sıradaki Haber
İsrail Meclisi, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından değiştirilen 2024 bütçesini onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
Japon savaş uçakları, Doğu Çin Denizi'nde, Çin'e ait uçaklara önleme uçuşu yaptı
07:58
Yurt genelinde "ÇEMBER-14" operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
07:21
Esenler'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
07:05
Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem
06:56
Hamas lideri Heniyye: Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir
06:52
Avustralya'da altın madeninde göçük
Netanyahu hükümeti, İsraillilerin de hedefinde
Netanyahu hükümeti, İsraillilerin de hedefinde
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulan ABD'li kadın: Gazze'den asla ayrılmayacağım
İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulan ABD'li kadın: Gazze'den asla ayrılmayacağım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ