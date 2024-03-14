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Dünya
TRT Haber 14.03.2024 06:15

ABD'de halef ile selef yeniden karşı karşıya geliyor

ABD başkanlık seçimi için geri sayım sürerken, kritik bir eşik aşıldı. Başkan Biden ve eski başkan Trump, partilerinin başkan adayı olabilmeleri için yeterli delege sayısına ulaştı. Parti kongrelerine kadar herhangi bir sebeple çekilmezlerse, Beyaz Saray için "halef" ile "selef"in bir kez daha yarışması söz konusu olacak.

ABD'de halef ile selef yeniden karşı karşıya geliyor

ABD Başkanlık seçimi için kritik eşik aşıldı. Demokratik Parti'de başkan Biden, Cumhuriyetçi Parti'de eski başkan Trump başkan adayı olabilmek için yeterli delege sayısına ulaştı.

Partiler başkan adaylarını temmuz ve ağustos'ta açıklayacak.

Biden ve Trump herhangi bir sebeple çekilmezlerse 68 yıl sonra bir ilk yaşanacak ve aynı adaylar yeniden karşı karşıya gelecek.

Tarihte örnekleri var

ABD'de 1956 yılındaki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti adayı Dwight Eisenhower ve Demokratik Parti adayı Adlai Stevenson, ikinci kez karşı karşıya gelmişti.

Eisenhower, ikinci kez Stevenson'ı yendi.

Ülkenin 22'nci başkanı Grover Cleveland ise tıpkı Trump gibi 1884'te kazanıp 1888'de kaybettikten sonra 1892'de yeniden aday olmuştu.

Cleveland katıldığı üçüncü seçimi ise kazandı.

Bu örneklerde kazananlara bakıldığında, tarih Biden'a da Trump'a da göz kırpıyor.

Ancak anketler, seçmenin ikisine de göz kırpmadığını gösteriyor...

Popülariteleri yüzde 30'ları geçemiyor

Geçen yıldan bu yana yapılan anketlere katılanların yarıdan fazlası, her iki parti için de başka isimleri aday görmek istediklerini belirttiler.

Trump'ın ve Biden'ın popülariteleri yüzde 30'ları geçemiyor.

Cumhuriyetçi kesim Biden'ı, gafları, iç ve dış politika adımları sebebiyle eleştiriyor.

Demokratlar ise Trump'ı, ABD'nin temel değerlerini tehdit eden bir isim olarak görüyor.

Bağımsızlar her iki isme de sıcak bakmıyor.

Washington kulislerinde, başkan adaylığı için son ana kadar sürpriz olabileceği beklentisini taşıyanlar var.

Beyaz Saray'a 2025'ten itibaren kimin oturacağını belirleyecek başkanlık seçimi, 5 Kasım'da yapılacak.
 

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