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Dünya
DHA 14.03.2024 06:12

Bakan Göktaş, BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü ile buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem ile bir araya geldi. Görüşmede, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Göktaş, BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü ile buluştu
[Fotograf: DHA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sn. Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Sn. Reem Alsalem ile bir araya geldi. Görüşmede; kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin dünya genelinde güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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Mahinur Özdemir Göktaş Birleşmiş Milletler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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